3 عقوبات في انتظار سباهان بعد مخالفته تعليمات الاتحاد الآسيوي

كشف أحمد الشيخي المستشار القانوني عن مجموعة من العقوبات المتوقع فرض أحدها على نادي سباهان الإيراني بعد مخالفته لتعليمات الاتحاد الآسيوي، والتي ادت لإلغاء مباراته أمام نادي الاتحاد أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

عقوبات متوقعه تنتظر سباهان الإيراني

وعن العقوبة الاولى المتوقع فرضها على النادي الإيراني من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هي خوض مبارياته آسيويًّا بدون جماهير أو بإغلاق جزئي من الملعب.

ثاني العقوبات المتوقع فرضها على نادي سباهان الإيراني هي استبعاد النادي من البطولة الآسيوية أو سحب الرخصة الآسيوية منه.

وعن ثالث السيناريوهات هو اعتبار الفريق مهزم بثلاثية دون رد في حال عدم نقل مباراته لملعب أخر.

مخالفات سباهان أصفهان

وهناك مجموعة من المخالفات التي وقع فيها نادي سباهان الإيراني وهي بعدم تطبيق القانون خلال 30 دقيقة من موعد بداية اللقاء المحدد في الاتحاد الدولي، وهو بعدم إزالة أي شيء مخالف في الملعب، وفي حالة عدم الاستجابة يتم إلغاء المباراة، مما يعني وجود مخالفات ينتج عنها عقوبات.