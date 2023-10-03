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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إحتفالاً بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة 

القائد العام للقوات المسلحة ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع

أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم خلال المراسم المحافظين ومديرى الأمن للمحافظات التى تقع بنطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة , وذلك بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

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الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع المجر

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