ميرفت السيد في حوار للوفد.. شركة أجنبية لإنشاء فرع وستاد الزمالك بـ6 أكتوبر

عقدت بوابة الوفد الإلكترونية ندوة صحفية مع المرشحة ميرفت السيد أحمد المرشحة على مقعد رئاسة الزمالك وتعد أول سيدة تترشح على مقعد رئاسة الزمالك، وكشفت خلال الندوة تفاصيل جديدة بخصوص برنامجها الانتخابي في انتخابات نادي الزمالك.

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تواجدت ميرفت سيد أحمد مرشحة رئاسة نادي الزمالك في أكثر من منصب إذ شغلت منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة لشؤون الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للشباب بالوزارة.

وأكدت ميرفت سيد أحمد المرشحة على منصب رئاسة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لبوابة، أن هدفها في الوقت الحالي، هو التركيز على حل الأزمة التي تواجه النادي، وحسم الأمور الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وإنهاء أزمة المستحقات في كافة القطاعات.

وأضافت ميرفت السيد في التصريحات الصحفية :" انها تريد اعادة بناء مدرجات ملعب حلمي زامورا من جديد لحضور الجماهير بجانب بناء نصب تذكيري للشهداء العشرين.

كشفت ميرفت السيد "نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في إفريقيا ومن المفترض أن يسوق نفسه بنفسه سنضم متخصصين في المجالات المختلفة.

أتم تصريحاتها “برنامجي يتضمن شركة أجنبية ستتولى إنشاء فرع الزمالك والاستاد في 6 أكتوبر ليصبح أحدث مبنى رياضي في الشرق الأوسط”.