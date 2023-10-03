الزمالك يحسم مصير أحمد فتوح

بات مصير أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك غامضا، من حيث الاستمرار أو ارحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وعلق أحمد فتوح نجم الزمالك، عن أنباء انتقاله للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث رددت جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة أخبار انتقاله للقلعة الحمراء، إذ وضع فيديو عبر حسابه "إنستجرام" وهتاف جمهور الزمالك له في مباراة أرتا سولار باسمه، مع قلوب بيضاء.

وعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك جلسة مطولة مع أحمد فتوح لاعب الأبيض اليوم الإثنين، بحضور وكيله أحمد يحيى لمناقشة ملف تجديد تعاقد الظهير الأيسر، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويحق لأحمد فتوح التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل في صفقة مجانية، وهناك مفاوضات قوية مع اللاعب من جانب النادي الأهلي ونادي بيراميدز، ويعمل الزمالك على تجديد تعاقد أحمد فتوح خاصة أنه أحد أبرز نجوم الفارس الأبيض في الفترة الحالية.

وشارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

تأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

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