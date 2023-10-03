مديرية الزراعة بالفيوم تنظم المزاد العلني لمحصول القطن

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم برئاسة المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم مزاد علني لبيع محصول القطن، بحضور عدد 14 شركة عاملة فى تجارة القطن.

يأتي هذا تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالاهتمام بالزراعات الاستراتيجية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المزاد تم تنظيمه بقاعة نقابة المهن الزراعية بالفيوم وجرت جلسة المزاد العلني بحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الناصر محمد رئيس بحوث القطن والمهندس أسامه سعيد مدير عام الشؤون الزراعية بمحافظة بني سويف والمهندس انطوان لبيب رئيس قطاع الغزل والمحاسب محمد زغلول عن هيئة التحكيم والمهندس محمد الخولي عن لجنة التنظيم والمهندس حسام السيد مدير عام الارشاد الزراعى والمهندس حسين القرملاوى مدير عام التعاون بالفيوم، والمهندس زينهم عاشور مدير عام إدارة الخدمات بالمديرية وعدد كبير من المزارعين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية بذلك.

إرتفاع أسعار القطن بالفيوم والقنطار يسجل 10040 جنيها

وأضاف "رلشد" أن سعر القطن الفيومى جيزة 95 سجل مبلغ 10040 جنيها للقنطار الواحد، وكذلك سعر القطن بمحافظة بنى سويف بالمزاد العلني اليوم للقطن جيزة 95 وجاء ذلك نتيجة تنافس الشركات والشفافية التى اتسم بها المزاد حيث تم الفتح سعر فتح 4920 جنيه حتى وصل المزاد إلى أعلى سعر سجله خلال المزاد العلني بزيادة عن المزاد العام الماضي الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع وجود اختلاف في جودة القطن بين محافظات مصر وذلك بمشاركة مندوبي من 17 شركة للقطاع الخاص، لشراء محصول القطن من محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك جاء ضمن الجهود المبذولة لاستعادة عرش القطن المصري عالميا

وأعرب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم المهندس مصطفى راشد عن سعادته بالنجاح الذي حققه المزاد العلني الثاني والمقام على أرض محافظة الفيوم والذي شمل أربع محافظات هى الفيوم وبنى سوبف والمنيا وأسيوط ومنذ الساعات الأولى بالمزاد غمرت الفرحة مزارعى القطن بعد إرتفاع أسعار القطن هذا العام.

وفي السياق نفسه وجه وكيل وزارة الزراعة الشكر لكافة الأطراف المشاركة في نجاح هذه المزاد من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص، والممثلين في اللجنة التنفيذية، كما وجه الشكر الخاص للفلاحين والمزارعين الفيوم.