الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أنشطة رعوية للأقباط بكنيسة مارمرقس والبابا أثناسيوس

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

 تواصل كنيسة القديسين مامرقس والبابا اثناسيوس التابعة لمطرانية سوهاج، غدًا الأربعاء، نشاطها الرعوي للأقباط الأرثوذكس للمشاركة في الفعاليات الروحية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.   

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الأقباط يحتفلون بالذكرى الـ11 على رسامة كهنة كنيسة مارمينا

يتخلل اللقاء اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس.

احتفلت كنائس الاقباط في ربوع مصر منذ أيام، بختام عيد الصليب الذي استهل الخميس الماضي لمدة 3 أيام  متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.   

ويعود السبب في  صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس. 

ويروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.      

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