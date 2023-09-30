الأقباط يحتفلون بالذكرى الـ11 على رسامة كهنة كنيسة مارمينا

احتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، بمناسبة عيد الرسامة الكهنوتية الحادي عشر لكهنة كنيسة الشهيد مارمينا بمنطقة فلمنج، القس أبرام عجائبي والقس يوحنا إبراهيم.

وتقدمت الكنيسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بالتهنئة القلبية للآباء الكهنة في هذه المناسبة الروحية لرعاية أبنائها منذ تاريخ توليهم الخدمة في تاريخ 27 سبتمبر من عام 2012م.

اختتمت الكنيسة اليوم فترة الاحتفال بعيد الصليب المجيد، والذي بدء الخميس الماضي ويعيد ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويرجح التاريخ أن صعوبة العثور الصليب بسبب الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

ويروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.