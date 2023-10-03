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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الإسماعيلي: إمام عاشور ورضا سليم صفقات مميزة لنادي الأهلي

أمام عاشور
أمام عاشور

قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أضافت للفريق بالطبع، وستكون مهمة أمام الدراويش ضمن مباراة الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.

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وقال حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة الأهلي صعبة بالطبع ولكن نحن جاهزون بشكل كبير للقاء الأهلي، ولكن أري أن هذا الموسم الأهلي منظم بشكل كبير مع مارسيل كولر المدير الفني، والصفقات الجديدة تصنع الفارق.

وأضاف مدرب الإسماعيلي:"إمام عاشور ورضا سليم لاعبين مؤثرين بشكل كبير الأن مع النادي الأهلي، ومن أجل الفوز خلال المباراة المقبلة فى الدوري لابد أن يكون هناك تركيز طوال الـ 90 دقيقة لأن من الممكن فى أي وقت يكون هناك خطورة على مرمانا حال افتقاد التركيز.

وأتم مدرب الإسماعيلي:" الدوري المصري صعب للغاية هذا الموسم ونسعي جاهدًا مع الكابتن إيهاب جلال للوصول لأفضل صورة، والفوز المباراة الماضية أمام فريق كبير بحجم الاتحاد السكندري سيشكل دفعة قوية للاعبي الفريق.

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