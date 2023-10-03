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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان الأرميني يصادق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية

البرلمان الأرميني
البرلمان الأرميني

صادق البرلمان الأرميني اليوم الثلاثاء على اتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وسط رفض واستياء المعارضة، التي غادرت قاعة البرلمان، وصوت لصالح التصديق 60 وعارضه 22 برلمانيا، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية. 

 

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ومن المفترض أن يوقع رئيس الدولة على مصادقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من استكمال الإجراءات. 

وأعلنت كتلة "أرمينيا" المعارضة أنها تعتبر التصديق على نظام روما الأساسي وفق الإجراء المعروض غير دستوري ، مشيرة إلى أن أعضاء الكتلة يرون أن هذه المسألة ليست محل نقاش في هذه المرحلة. 

ومن جانبه قال "الحزب الجمهوري" الأرميني: " إن قرار السلطات الأرمينية التصديق على نظام روما الأساسي في الوضع الجيوسياسي الحالي محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها " . 

يُذكر أن روسيا أكدت في وقت سابق أنه في حال صادقت يريفان على نظام روما الأساسي، فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة للغاية على العلاقات بين البلدين.

 

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