انطلاق مؤتمر الأمن الغذائي لمحاربة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

شارك وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية في فعاليات مؤتمر الامن الغذائي العربي، في مدينة مراكش بالمغرب برعاية الملك ُمحمد السادس، وتناول المؤتمر اهم العقبات والمعيقات التي واجهت الدول في تحقيق الأمن الغذائي وعلى راسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتحديات تغير المناخ وندرة الموارد المائية وغيره من المستجدات في الحراك العربي في مجال الامن الغذائي، واستعرض المؤتمر قرارات القمم العربية والاستراتيجيات ذات الصلة التي اطلقتها المنظمة خلالها.

وجاء المؤتمر في دورته للعام 2023 بعنوان: "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي"، وبتنظيم من اتحاد الغرف العربية ، و بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا ، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واتحاد الصناعات الغذائية

ناقش المشاركون على مدار خمسة جلسات عمل عدد من المحاور الهامة استهلتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالمداخلة الرئيسية للمؤتمر حول واقع الامن الغذائي في الوطن العربي والتطلعات والرؤى المستقبلية، تناولت اخر المستجدات حول اوضاع الامن الغذائي في الدول العربية وتطور الفجوة الغذائية للمنتجات الغذائية الاستراتيجية الرئيسية.

وقدم وفد المنظمة عدد من اوراق العمل خلال الجلسات تناولت موضوع الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الامن الغذائي، وكذلك تطوير سلاسل القيمة والتجارة العربية لتحقيق الامن الغذائي، بالإضافة الى جهود دعم الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات ريو البيئية ، وتحديات ندرة المياه واعتماد ممارسات صديقة للبيئة في الزراعة.