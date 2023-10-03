الشباب السعودي يقترب من التعاقد مع مدرب فرنسي

أصبح نادي الشباب السعودي قريبا من التعاقد مع فيليب كليمنت المدير الفني السابق لفريق موناكو الفرنسي، لقيادة الفريق الكروي، خلفا للهولندي مارسيل كايرز.





كان نادي الشباب أعلن إقالة مدربه الهولندي مارسيل كايرز، بعد مرور 5 جولات من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تراجع نتائج الفريق تحت قيادته وتواجده في مراكز متأخرة في جدول الترتيب.

وفتحت إدارة الشباب باب التفاوض مع فيليب كليمنت، من أجل تولي قيادة الفريق الأول لمدة موسمين مقبلين، خلفا للهولندي كايرز.

وتابعت التقارير الصحفية السعودية إلى أن وكيل أعمال المدرب أعطى إدارة الشباب موافقة مبدئيىة، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين، من أجل حسم باقي تفاصيل الصفقة.

وأضافت التقارير، أن رئيس نادي الشباب، يسعى إلى حسم ملف الجهاز الفني من أجل الاستفادة من فترة التوقف المقبلة، والتي ستصادف فترة التوقف الدولي، من 8 أكتوبر إلى 20 من الشهر نفسه ليتعرف المدرب على اللاعبين، والمنافسين في الدوري السعودي قبل أن يقود الليوث رسميا.

وكان كليمنت يقود تدريب موناكو منذ شهر يناير لعام 2022، قبل أن تتم إقالته في الموسم الماضي، بعدما ساهم مع الفريق الفرنسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في تجاور الدور التمهيدي كما خرج مبكرا من ملحق الدوري الأوروبي.