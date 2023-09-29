تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الهلال في قمة الدوري السعودي

يواجه الشباب نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



أنتصر الشباب على نظيره الحزم برباعية مقابل هدف تحت قيادة مدربه الجديد خوان بروان، فيما تعادل الهلال في مباراته الماضية أمام ضمك بهدف لكلاهما والتي جمعت بينهما في الجولة السابعة من الدوري السعودي.



في مباراة عنوانها الإثارة لما يملكه الفريقين من لاعبين مميزين، وقد تكون الكفة أكثر للزعيم المدجج بالنجوم العالمية على رأسهم نيمار دي سيلفا، وسافيتش، ونيفيز، وياسين بونو، ومالكوم، فيما يتسلح الشباب بقائده بانيجا، وكويلار ويانيك كاراسكو رومان سايس.



يتواجد الزعيم في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 17 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.



تبدأ مباراة الهلال والشباب في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والدوحة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت المغرب العربي.



تشكيل الشباب المتوقع لمباراة الهلال:



حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: فواز الصقور - إياجو دوس سانتوس - رومان سايس - محمد عيسى

خط الوسط : جوستافو كوييار- هتان باهبري - حسين القحطاني - إيفر بانيجا - يانيك كاراسكو

وفي الهجو م: حبيب ديالو

