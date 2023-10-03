وادي دجلة يعيد بطلة الإسكواش نور الطيب من الاعتزال

أعلن نادي وادي دجلة اليوم الثلاثاء ضم اللاعبة نور الطيب لصفوف فريق الاسكواش بالنادي، في إطار حرص إدارة "دجلة" على إعداد واستقطاب الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب للمنافسة على البطولات القارية والدولية الكبرى.

نجحت البطلة نور الطيب في الفوز بلقب بطولة ساوث ويسترن، المقامة بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد فوزها على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-1 لتحقق أول بطولة في موسم 2023/ 2024.

تعتزم أندية وادى دجلة دعم البطلة نور الطيب- المصنفة الـ6 عالميًا- للمنافسة على كبرى البطولات خلال الفترة المقبلة، والتقدم في التصنيف العالمي للاسكواش للسيدات.

تمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الاسكواش أبرزها الفوز بطولة هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة.

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