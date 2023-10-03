موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي التركي اليوم الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي منقولة بشكل حصري اليوم عبر قناة بين سبورت أتش دي 2.

ويقع فريقي مانشستر يونايتد وجالطة سراي في المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023/2024، والتي تضم كل من، بايرن ميونخ الألماني، وكوبنهاجن الدنماركي.

وحسر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على أرضية ملعب أليانز أرينا في الجولة الأولى أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، برباعية مقابل ثلاث أهداف، بينما تعادل فريقي جالطة سراي وكوبنهاجن الدنماركي بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

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