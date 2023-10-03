تنويه هام محافظة الجيزة: غداً الأربعاء دخول الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

تتقدم محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بخالص الشكر للسادة أولياء أمور الطلاب بكافه المراحل التعليمية وذلك للتعاون في تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب أثناء اليوم الدراسي والالتزام بجدول مواعيد دخول الصفوف الدراسية التي سبق الإعلان عنها مما اسفر عن الظهور بالشكل اللائق والتسهيل علي ابناءنا الطلاب.

وتعلن محافظة الجيزة بأنه نظرا لما تقرر من منح يوم الخميس ٥ أكتوبر عطلة رسمية بمناسبة أعياد اكتوبر المجيدة وبناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقرر انتظام الدراسة ودخول الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي غداً الأربعاء الموافق 4 اكتوبر .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة أولياء الأمور التعاون والالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة من أجل أمن وسلامة الطلاب ...