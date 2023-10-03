افتتاح أول مصنع لاكسسوارات المحمول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

بمنطقة السخنة الصناعية

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، افتتاح مصنع وادي السيليكون وخط إنتاج العلامة التجارية infinix، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة، بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، والذي يعد أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء wearables من الساعات الذكية Smart Watch وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، من خلال تشغيل 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات، بطاقة إنتاجية 3000 قطعة يومياً لخط الإنتاج الواحد بإجمالي استثمارات 25 مليون جنيه، بأيادٍ 65 عامل مصري مدرب على أحدث تقنيات التصنيع، مستهدفاً توفير أكثر من 150 فرصة عمل في مراحل إنتاجية مستقبلية.

أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته بافتتاح خط إنتاج العلامة التجارية infinix بمصنع وادي السيليكون والذي يعد إنجازاً جديداً للتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطور الصناعي "تيدا – مصر" الذي بلغت استثماراته بالمنطقة ما يزيد عن 2 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الهيئة لتوطين صناعاتها، خاصة وأن موقع المنطقة الاقتصادية يجعل منها مركزاً للأسواق الإفريقية كما أن البنية التحتية المجهزة بأعلى المعايير في المناطق الصناعية والموانئ تعد من أحد أهم محفزات الاستثمار، لافتاً إلى أن مصنع وادي السيليكون المقام على مساحة 1350 متر مربع، هو بداية لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال التي نشجع تواجدها بالمنطقة وتحديداً التي تعمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة يلقى اهتماماً كبيراً من الهيئة لأنه قطاع صناعي واعد ويتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية في الآونة الاخيرة.

قال المهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، إنه يعد أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للإرتداء wearables مثل الساعات الذكية والسماعات البلوتوث بكل أنواعها.

أضاف الخواجة، أنه تم تأسيس المصنع في المنطقة الإقتصادية بالعين السخنة لما لها من مميزات تنافسية علي المستوي العالمي وموقع متميز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون، أن المصنع يقوم بتصنيع كافة اكسسوارات شركة transsion holding الصينية العملاقة والتي تعد من اكبر أربع شركات علي مستوي الصين وأكبر 6 شركات علي مستوي العالم في تصنيع الهاتف المحمول وإكسسواراته وأكبر شركة لها market share في قارة أفريقيا في مبيعات الهواتف المحمولة.

تابع الخواجة: "تعد الشراكة القائمة بين مصنع وادي السيليكون وشركة ترانشن لتصنيع كافة إكسسوارات شركة ترانشن من الـ brands التابعه لها والمعروفة عالميا وهي أنفينكس وأورايموا، وأيتل ناتجة عن تعاون كبير ومثمر بين الشركتين منذ عام 2017 ، وتهدف هذه الشراكة إلي جعل مصر مركزا رئيسيا لتصنيع جميع إكسسوارات انفينكس، وأورايموا، وأيتل لتوزيعها في دول أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك لتلبيه احتياجات السوق المحلي".

وأشار الخواجة، إلى تواجد المنتجات المصنعة محليا بجودة إنتاج مماثلة للإنتاج في مصانع ترانشن بالخارج وكلها تحت إشراف الخبراء الصينين وبأيدى مصرية 100% .

ولفت إلى أن مصنع وادي السيليكون حائز علي شهادات الجودة العالمية الأيزو 9001 و 45001 ومبني علي أحدث النظم التكنولوجية ومزود بأحدث أجهزة الإختبارات والجودة للوصول بالمنتج المصري إلي المستوي العالمي .

وكشف الخواجة، أن مصنع وادي السيليكون ينتج أيضا الإكسسوارات الخاصةً بشركة جي تايد الصينية وكذلك منتجات العلامة التجارية UniTronics الخاصة بشركة يوني جروب المالكة للمصنع.

انفينكس تستكمل مسيرة التصنيع في مصربسماعات لاسلكية متطورة

من جانبها أعلنت شركة Infinix عن استمرارها في تصنيع منتجاتها في مصر في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر "مصر تصنع الإلكترونيات" ، وقد قامت الشركة بالفعل منذ بداية العام الماضي 2022 في تصنيع هواتفها الذكية في مصر عبر خطوط انتاجها بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط.

وأوضحت الشركة أنها منذ بداية العام الجاري 2023 قامت بتصنيع 3 هواتف في مصر وهي: HOT 12i و HOT 20i و Infinix SMART 7 وهما ضمن موديلات أكبر سلسلتين استهلاكاً في السوق المصري خصوصا من جانب الشباب، حيث تحرص Infinix على تقديم أحدث تكنولوجيا وبسعر منافس في متناول اليد.

وأعلنت الشركة أنها بدأت في تصنيع أكسسوارات الهواتف الذكية في مصر منذ منتصف العام الجاري 2023 عبر مصنع سيليكون فالي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة حيث صنعت أول سماعة tws بلوتوث متطورة في السوق المصري XE22 والتي تم طرحها بالفعل في السوق المصري تحت شعار "صنع في مصر" ولاقت إقبالاُ كبيرًا حيث أنها مدعومة بمكبرات صوت ديناميكية بجانب أنها تعمل بشكل متواصل لمدة 36 ساعة.

وكشفت انفينيكس عن وجود خطة طموحة لتصنيع المزيد من أكسسوارات الهاتف المحمول في مصر عبر خطوط انتاج مصنع سيليكون فالي بالعين السخنة، من سماعات وساعات ذكية متطورة.