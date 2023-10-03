أخر موعد لجمع التوكيلات في الانتخابات الرئاسية 2024

تشهد مقرات الشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية ازدحامًا كبيرًا من قِبل المواطنين من أجل عمل توكيل لصالح المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

ويتساءل الكثير من المواطنين ممن لم يتمكنوا من عمل توكيل في الانتخابات الرئاسية عن مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024 والتي كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في المؤتمر الأخير.

وحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات فإن المدة المحددة لجمع توكيلات الانتخابات الرئاسية هي 20 يومًا، وقد بدأت هذه المدة منذ يوم 25 سبتمبر 2023 وتنتهي في يوم 16 أكتوبر 2023، على أن يتم خلال تلك الفترة دعوة الناخبين لعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة.

فيما يتم تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية بداية من بعد غد الموافق 5 أكتوبر وتستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 217 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية وفي مختلف المحافظات وذلك لتوثيق تأييدات المواطنين بالمجان، حيث تبدأ مكاتب الشهر العقاري عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، على أن يمتد هذا الوقت في حال وجود عدد من المؤيدين خارج المكاتب.

يشار إلى أنه، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن جدول الانتخابات الرئاسية المُقبلة، موضحة المواعيد الخاصة ببدء الاقتراع في الداخل والخارج والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وحتى الـ9 مساءً أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر في الداخل، فيما تبدأ الانتخابات في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 1 و2 و3 من شهر ديسمبر.