آسر ياسين ينضم لكتيبة "فرقة الموت"

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم فرقة الموت، عن انضمام النجم آسر ياسين لطاقم العمل، الفيلم من بطولة النجم الكبير أحمد عز، النجمة منة شلبي، النجم بيومي فؤاد، و بمشاركة خالد كمال ، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين و مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تاليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وتدور الأحداث خلال فترة الأربعينات في الصعيد، الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد والفيلم من إنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي و شركة اتحاد الفنانين هشام عبدالخالق.

وبجانب "فرقة الموت" تستعد شركة "سي سينما برودكشنز"، لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء تصوير فيلم "سارة وعلي" من بطولة النجمة منة شلبي والنجم أحمد داوود، والانتهاء من باقي فريق العمل لبدء التصوير في الفترة المقبلة والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري.

ومن ناحية أخرى تستعد الشركة لعرض فيلم "شماريخ" خلال شهر ديسمبر المقبل، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، ويجسد آسر ياسين خلاله دور صاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث.

فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.