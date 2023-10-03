الهند تعطي كندا مهلة لسحب نحو 40 دبلوماسيًا من البلاد

في تصعيد للأزمة، طالبت الهند، كندا بسحب نحو 40 دبلوماسيَا كنديًا لدى نيودلهي حتى 10 أكتوبر، وفق لما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة.

وأوضحت الصحيفة: "أبلغت نيودلهي أوتاوا بأنه يتعين عليها سحب نحو 40 دبلوماسيا بحلول 10 أكتوبر".

إلغاء الحصانة الدبلوماسية

ولفتت الصحيفة وفق مصادر مطلعة إلى أن الهند هددت بإلغاء الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين، الذين يبقون في البلاد بعد الموعد المحدد.

وأوضح أحد المصادر أن هناك 62 دبلوماسيا كنديا يعملون في الهند، وتسعى نيودلهي إلى طرد 41 منهم.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الكندية والحكومة الهندية رفضتا التعليق، وكانت الهند قالت من قبل إنها تريد التكافؤ عدد ومستوى الدبلوماسيين الذين يمثلون كل دولة لدى الأخرى.

وتشهد العلاقات الهندية الكندية توترا ملحوظا، اندلعت بعد أن اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نيودلهي بأنها قد تكون متورطة في مقتل زعيم السيخ المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار.

كما أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق، أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم السيخ، ما دفع نيودلهي للرد بطرد دبلوماسي كندي.

وأعربت وزارة الخارجية الهندية عن قلقها على سلامة مواطنيها في كندا بسبب "جرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسيا". وحذرت مواطنيها، من زيارة مناطق من كندا.

وفي وقت سابق، قال وزير الشئون الخارجية الهندية سوبرامانيام جايشانكار إن بلاده وكندا يجب أن تتناقشا مع بعضهما البعض لحل خلافاتهما على خلفية مقتل زعيم انفصالي من حركة خاليستان الهندية، لكن القضية الأكبر هي "سماح" الحكومة الكندية بالإرهاب والتطرف والعنف ولا بد من تحديد هذه القضية ومواجهتها.

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