QNB الأهلي يتعاون مع الإسكان الاجتماعي لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل

محمد بدير: البنك حقق نجاحًا استثنائيًا في قطاع التمويل العقاري بنسبة نمو تصل إلى 67% في عام 2022

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري و QNB الأهلي ، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون يهدف لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل العقاري للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وقام بالتوقيع على البروتوكول مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي.

وشهدت مراسم التوقيع مشاركة عدد من المسئولين من الجانبين ، بحضور عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طارق فايد، مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، أيمن جمجوم، رئيس القطاعات التجارية - التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ، نغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ، والسيدة ماريان فهمي، مديرإدارة التمويل العقاري.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن QNB الأهلي يعد أحد أهم شركاء الصندوق لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من تملك مسكن لائق، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث سيوفر البنك في هذه المرحلة مبلغ 2 مليار جنيه ليصبح إجمالي مبلغ التمويل العقاري من البنك لعملاء الصندوق 5 مليار جنيه مصري.

ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقاري لجميع العملاء.

وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين الحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص QNB الأهلي على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري.

وأضاف أن البنك حقق نجاحًا استثنائيًا في قطاع التمويل العقاري الذي حقق نموا بنسبة 67% في عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24.000 عميلاً، بالإضافة إلى طرح قروض عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، مشددا على خطة البنك في تعزيز خدمات التمويل العقاري للأفراد على المدى القريب.