حريق مروع.. تفاصيل اندلاع النيران في السوق التجاري بالسيدة زينب

قال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم الثلاثاء، داخل السوق التجارى خلف مسجد السيدة زينب، دون إصابات أو ضحايا بشرية وإجراء عمليات التبريد تحسبنا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى .

تلقت غرفة نجدة القاهرة بلاغ باندلع حريق هائل في أحد الأسواق بميدان السيدة زينب، وسط القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، انتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الأجزاء والعقارات المجاورة وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأجرت فريق من النيابة العامة معاينة لموقع الحريق ، وطالبت تحريات المباحث واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة.

هذا وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق وتشتغل النيران، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية في الاسلاك، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال والاطفاء

وتشدد إدارة الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح إدارة الحماية المدنية أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.