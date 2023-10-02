استشهاد ضابط وأمين شرطة في حريق مديرية أمن الإسماعيلية

قالت مصادر أمنية بالإسماعيلية إن ضابطًا وأمين شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية لقيا حتفهما في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية والذي وقع فجر اليوم الإثنين.

وأكدت المصادر أن الفقيد يدعى المقدم محمد لبده رئيس قسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية تبين استشهاده داخل مكتبه بمديرية أمن الإسماعيلية وأمين الشرطة رضا أحمد مصور مكتب الإعلام بمديرية الأمن.رضا " مصور مكتب الاعلام بمديرية امن الاسماعيليه اثناء تواجده فجر ا

وتواصل لجنة مشكلة من النيابة العامة والمباحث الجنائية عملها لمعاينة ملابسات الحادث داخل المبنى بعد انتهاء عمليات إخماد النيران. وكانت النيران اشتعلت في الطابق العاشر بمديرية أمن الإسماعيلية طبقا لرواية شهود العيان وامتدت السنة اللهب للأدوار السفلى وحتى سطح المبنى في دقائق معدودة حيث ساهمت الرياح في انتشار اللهب مما تسبب في انهيار أجزاء من جانبي وواجهات المبنى المكون من 11 طابقا.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة رجال القوات المسلحة وأجهزة الإطفاء بهيئة قناة السويس من إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية بعد ثلاث ساعات من اندلاعه تقريبا والذي وقع في الثالثة من فجر الإثنين وأسفر عن وفاة 2 وإصابة نحو 26 من رجال الشرطة بينهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق طبقا لآخر بيان صدر من وزارة الصحة.