صندوق تطوير التعليم يبحث التعاون مع جامعة "كوريا تك"

أجرى وفد من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، زيارة لجامعة «كوريا تك» للتكنولوجيا والتعليم، استمرارا لدور الصندوق بتطبيق الأساليب الحديثة في نظم التعليم خاصة التعليم التكنولوجي.

جاء ذلك بعضوية الدكتور محمد بدوي عميد كلية القاهرة التكنولوجية، والدكتورة أميمة نبيل مسئول التعاون الدولي، والدكتور عبدالله مختار المنسق المحلي للمشروع.

وزار أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم المشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية والوفد المصاحب، بناء على مشروع التعاون المشترك بين جامعة كوريا تك و جامعة مصر التكنولوجية الدولية لجامعة كوريا تك شملت عقد عدة لقاءات هامة مع كل من البروفسير يونج لي مدير المشروع، البروفسير تشوي سيونج منسق المشروع، البروفسير هيوتشان خبير بالبرامج والمعدات، البروفسير لي جاي هايوب خبير برامج تكنولوجيا المعلومات، البروفسير اوه سو بونج خبير تطوير الموارد البشرية، البروفسير لي مونسو خبير ربط الجامعة مع الصناعة .

وأضاف - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق- أن الوفد المصري التقى خلال الزيارة مع رئيس جامعة «كوريا تك»، لتأكيد التعاون مع الجامعة والتوسع في مجالات التعاون المختلفة، وقام الوفد بجولة ميدانية داخل مباني الجامعة المختلفة والورش والمعامل ، وزيارة مبنى ربط الجامعة بالصناعة، ومبنى التعليم الافتراضي وقام الجانب الكوري باستعراض كافة التفاصيل عن جامعة «كوريا تك» .

التجربة الكورية في التعليم

وأوضح «الحيوي»، أن وفد صندوق تطوير التعليم تعرف خلال الزيارة على التجربة الكورية، بعد الخروج من الحرب الكورية، والتحديات التي واجهت الكوريين في ظل عدم وجود أي موارد طبيعية تستطيع الدولة الاعتماد عليها، لذا وجهت الدولة اهتمامها بتأهيل الموارد البشرية وتطويرها بداية من إنشاء مراكز للتدريب وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة للصناعات اليدوية والزراعة، ثم تطورت مراكز التدريب إلى ما يطلق عليه البوليتكنيك Polytechnic ، ومن ثم البدء في الاهتمام بأهم خمس صناعات حديثة، وهي الحديد والبتروكيماويات والنسيج والسيارات والإليكترونيات، بالإضافة إلى التشييد والبناء وصولا إلى تبوأ كوريا مركزًا متقدمًا على مستوى العالم في الاقتصاديات الحديثة .

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن نظام البوليتكنيك Polytechnic ، في كوريا يشبه إلى حد كبير المعاهد الفنية المتوسطة بوزارة التعليم العالي، لكن مع اختلاف الإمكانيات المادية والبشرية، منوهًا أن الوفد المصري أجرى زيارة إلى البوليتكنيك بسيول، ومعامل الروبوتيكس والسيارات.

واختتم د. أحمد الحيوي، بأن وفد الصندوق عقد لقاءً أيضًا خلال الزيارة مع السفير عبد الرحمن خالد عبد الرحمن، سفير مصر بدولة كوريا الجنوبية، بحضور ممثل جامعة «كوريا تك»، لمناقشة سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية وتصدير الفنيين المصريين لكوريا الجنوبية .