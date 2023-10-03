أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، مع مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا وآسيا والدوري الإنجليزي وغيرها، وما القنوات الناقلة.

وتعود مرة أخرى متعة دوري أبطال أوروبا للحياة، مع العديد من المباريات المثيرة على كافة الأصعدة، وتقام مباريات هامة في مجموعات دوري أبطال آسيا أيضًا، كما تحضر مباريات أخرى مثيرة في الدوريات حول العالم.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورغ × ريال سوسيداد (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2

يونيون برلين × سبورتنغ براغا (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 8

مانشستر يونايتد × غالطة سراي (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2

كوبنهاغن × بايرن ميونخ (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 5

إنتر ميلان × بنفيكا (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

نابولي × ريال مدريد (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

لانس × أرسنال (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3

إيندهوفن × إشبيلية (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports 6

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

الفيحاء × باختاكور (19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC

العين × أهال (19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC

نساجي × الهلال (19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

لوتون تاون × بيرنلي (21:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 9