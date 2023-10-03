الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق : موديست لازال ينقصه الجاهزية البدنية للمشاركة مع الأحمر

موديست
موديست

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن جمهور نادي الزمالك كان له دور هام في التأهل بعد الدعم القوي خلال مواجهة فريقه أمام أرتا سولار الجيبوتي، خصوصا أن الفريق كان مستواه سيئ للغاية خلال الشوط الأول، ولم يكن هناك أي إيحاء بقدرة الزمالك على تسجيل 4 أهداف خلال الشوط الثاني، لكن الامور تغيرت بدعم الجمهور للاعبين.

إقرأ أيضًا..

txt

التشكيل الرسمي .. موديست يسجل ظهوره الأول مع الأهلي أمام المصري

txt

كاف يؤجل ظهور موديست مع الأهلي .. "تقرير"

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "سعدت بعودة أوباما وكان له دور مؤثر مع الزمالك، وكذلك قدم أحمد فتوح وزيزو مستوى جيد خلال اللقاء، وأتمنى ألا يصر أوسوريو على طريقة اللعب التي يعتمد فيها على بعض اللاعبين في غير مراكزهم، فكيف يلعب فتوح (مساك ثالث) أو محور ارتكاز".

وأضاف: "الزمالك لن يواجه فرق قوية في دور المجموعات، لكن أرتا سولار لم يكن قويًا والفريق الأبيض وجد صعوبة في مواجهته، الزمالك قادر على حل الأزمات، ولكن الأهم إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين سواء المصريين أو الأجانب، والفريق يضم لاعبين مميزين ويجب صرف مستحقات القدامى قبل جلب أي لاعب جديد، ومن الوارد رحيل أوسوريو عن النادي في أي وقت".

وواصل: "غياب عبدالمنعم عن الأهلي أمام إنبي لن يؤثر على الفريق، وانتظر رؤية أحمد عبدالقادر بمستوى أفضل، وكذلك طاهر محمد طاهر، ولازال أنتوني موديست في حاجة للتجهيز بدنيا خلال المرحلة الجارية، لكنه يتحرك بشكل جيد، وعندما شارك أمام المصري لم يكن جاهزًا، فهو مهاجم صندوق وسيسجل أهدافا كثيرة للأهلي هذا الموسم، هو في حاجة للياقة المباريات التي تزيد من مواجهة لآخرى".

وأتم: "اعتقد أن إنبي سيقدم مستوى جيد أمام الأهلي وسيلعب مباراة دفاعية قوية، لكن الصعود لنهائي الكأس سيكون لصالح الأهلي".

مواد متعلقة

رضا سليم يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الاصابة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي بكأس مصر

هشام نصر يحذر الأهلي بسبب إمام عاشور

رسمياً.. موديست خارج الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

تفاصيل أزمة قيد موديست في قائمة الأهلي قبل ساعات من السوبر الأفريقي

ميدو يكشف خطة الأهلي لتجهيز موديست ويعدد مكاسب الصفقة الفرنسية

موديست: "فخور بارتداء قميص نادي القرن"
الجريدة الورقية