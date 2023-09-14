كاف يؤجل ظهور موديست مع الأهلي .. "تقرير"

تتبادل الأراء ما بين مؤيد ومعارض حول مشاركة الفرنسي أنطوني موديست صفقة الأهلي الجديدة في مباراة الأحمر أمام اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء غدا، الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين للفوز بلقب السوبر الأفريقي.

ويعيش مسؤولو النادي الأهلي أزمة كبيرة في قيد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول، في قائمة مباراة السوبر بسبب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وانتظرت جماهير الأحمر إمكانية تواجد موديست باللقاء، على الرغم من ابتعاده عن المشاركة مع بوروسيا دورتموند الألماني لفترة كبيرة قبل انتقاله إلى الأهلي.



تجهيز اللاعب ..

ويعكف الجهاز الفني للأهلي الفترة الحالية، على تأهيل اللاعب بدنيًا عبر وضع برنامج خاص له، قبل بدء منافسات الموسم المحلي المقبل، للظهور وقيادة الهجوم أساسيًا.

الوفد تشكف حقيقة أزمة أنتوني موديست في مباراة السوبر الأفريقي

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ "كاف"، على انه لا يحق لأي فريق من طرفي بطولة السوبر الأفريقي، أو قيد لاعب جديد في قائمتة، بعد الميعاد المحدد لإرسال القائمة، أى أنه لا يملك الأهلي أحقية مشاركة موديست في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب عدم قيده في قائمة النادي الأهلي للبطولة.

دقيقة حداد

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الوقوف دقيقة حداد، خلال مباراة الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامتها غد الجمعة، في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية

وأشار كاف أيضًا عبر بيان رسمي، إلى إصدار قرار بالوقوف دقيقة حدادا أيضًا خلال مباريات دور الـ32 ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك القرار حدادًا على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب دولة المغرب مطلع الأسبوع الجاري وأيضاً الفيضان المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية.

الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي

وأقيم عصر اليوم الخميس الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، والذي عُقد اليوم في أحد فنادق مدينة الطائف.

وأسفرت فعاليات الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الجزائري قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الأمور الفنية الخاصة بالمباراة وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.

المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء

وعلى صعيد المؤتمر الصحفي الخاص بالسوبر، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، على أن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أن الأهلي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمدينة الطائف أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في تحقيق الانتصار، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

كولر يجتمع بلاعبي الأهلي

واجتمع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق كما عقد جلسة مع جهازه المعاون لترتيب بعض الأمور الفنية والتنظيمية قبل خوض المباراة.

ووضع كولر برنامجاً مكثفاً لتجهيز الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والفرنسي أنطوني موديست بعدما تأخرت عودة تاو للبعثة عقب المشاركة في ودية جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية.

ويسعى كولر لتجهيز تاو سريعاً لمشاركته أساسياً في مواجهة السوبر كما أن موديست قد يشارك في جزء من المباراة وفقاً لحالته الفنية والبدنية.

وتأكد خروج خالد عبدالفتاح مدافع الفريق من حسابات كولر لعدم تعافيه بصورة كاملة بجانب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة السوبر الأفريقي وهو ما جعل كولر يجتمع باللاعب ويبلغه بأنه خارج حساباته في مباراة السوبر.

كولر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر

واستقر كولر على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة السوبر بطريقة 4-3-3 التي اعتمد عليها في الموسم الماضي ولعب بها لقاء طلائع الجيش الودي قبل السفر للسعودية.

ولا خلاف على مشاركة محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم أو رامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع ويقود الوسط مروان عطية وبجواره أليو ديانج بينما يفاضل كولر بين الثنائي إمام عاشور وكريم وليد (نيدفيد) للمشاركة في مركز صانع الألعاب مع الاحتفاظ بمحمد مجدي أفشة في الشوط الثاني ويقود الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا) بينما يحتفظ كولر ببعض أوراقه الهجومية مثل صلاح محسن وموديست في الشوط الثاني.

على صعيد متصل، شهدت كواليس البعثة جلسة ثلاثية بين خالد مرتجي أمين الصندوق والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة وخالد بيبو مدير الكرة مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل لترتيب بعض الأمور التنظيمية.

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