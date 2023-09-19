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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التشكيل الرسمي .. موديست يسجل ظهوره الأول مع الأهلي أمام المصري

أنتوني موديست
أنتوني موديست

 أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المصري البورسعيدي، التي تنطلق في تمام السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
 

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بعد قليل .. الأهلي يستهل مواجهاته في الموسم الجديد بالدوري

 وشهد التشكيل الأساسي للأهلي تسجيل أنتوني موديست الوافد الجديد للأحمر ظهوره الأول في القوام الأساسي.

 وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي ..

 حراسة المرمى : محمد الشناوي.
 خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول 
 خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.
 خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

 غرامة كهربا ..

 وفي سياق متصل، أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن كل الأخبار التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات «كاذبة» تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد. وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها.
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