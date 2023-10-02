منتجع الباتروس بلوسبا الغردقة يحتفل بالعيد السنوى الأول

احتفل منتجع الباتروس بلو سبا الغردقة بالعيد السنوى الأول له داخل فنادق مجموعة بيك الباتروس وقد عبر النزلاء داخل المنتجع عن سعادتهم بمرور العام الاول على افتتاحه وأشادوا بتطور المنتجع على صعيد الأجنحة الفندقية والمطاعم الجديدة وحمامات السباحة سواء كانت حمامات السباحة للاسترخاء أو حمامات السباحة للانشطة اليومية والحفلات فضلًا عن إطلالته المباشرة على البحر الأحمر.

يذكر ان منتجع الباتروس بلوسبا بالغردقة تم افتتاحه سبتمبر من العام الماضى فى حضور معالى وزير السياحة والاثار المصرى احمد عيسى و اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ورجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية..

وأكد رجل الأعمال كامل أبوعلى ان منتجع «الباتروس بلو سبا الغردقة» فى السنة الاولى من التشغيل حصد العديد من الجوائز والأرقام القياسية.. حيث يعتبر المنتجع الأول على الغردقة فئة الخمس نجوم على موقع الحجوزات العالمى بوكينج دوت كوم 9.5 ويعتبر أيضًا المنتجع الثانى على مستوى الغردقة فئة الخمس نجوم على موقع الحجوزات الروسى توب هوتيلز وأيضًا فى الترتيب الثانى على مستوى الغردقة فئة الخمس نجوم على موقع الحجوزات الالمانى الشهير هوليداى شيك واخيرا يحتل المركز الرابع على مستوى الغردقة فئة الخمس نجوم على موقع تريب ادفايزور العالمى.