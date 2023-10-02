الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يتأخر بهدف أمام استقلال دوشنبه في الشوط الأول من دوري أبطال آسيا

النصر واستقلال دوشنبه
النصر واستقلال دوشنبه الطاجكي

أنتهي الشوط الأول من مواجهة النصر السعودي واستقلال دوشنبه الطاجكي بتأخر أصحاب الأرض بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب مارسول بارك وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. 

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وجاء هدف التقدم الاول للضيوف عن طريق سينين سباعي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الاول من المباراة. 

وبدأ النصر السعودي المباراة بتشكيل مكون من:
 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، محمد قاسم

في خط الوسط: عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش

في خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو
ويذكر أن الفريق الكروي بنادي النصر  حقق فوزا ثمينا في الجولة الأولي على حساب فريق برسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0، فيما تعادل استقلال مع الدحيل القطري بدون أهداف.
 

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