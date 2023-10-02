تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال دوشنبه.. رونالدو يقود مثلث الرعب

يستضيف فريق النصر السعودي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره استقلال دوشنبه الطاجكستاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أسيا، والتي يحتضنها ملعب "الأول بارك".

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام استقلال دوشنبه

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: محمد قاسم - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: فوفانا - عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: عبد الرحمن غريب - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

موعد مباراة النصر السعودي و استقلال دوشنبه والقناة الناقلة

تنطلق مباراة النصر واستقلال دوشنبه الطاجكستاني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، اليوم الإثينن.

من المقرر أن تنقل مباراة النصر واستقلال دوشنبه الطاجكستاني على قناتي SSC1 HD و beIN Sports AFC.

ترتيب النصر و استقلال دوشنبه في المجموعة الخامسة

يتصدر فريق النصر السعودي ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراته الأولى أمام برسبوليس الإيراني بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، يحتل فريق استقلال دوشنبه الطاجكستاني المركز الثاني بنقطة واحدة حققها من التعادل السلبي في مباراة الجولة الأولى أمام الدحيل القطري.