لابورت مدافع النصر: سنحارب للوصول لهدفنا بتحقيق اللقب وهذة رسالتنا للجمهور

تحدث المدافع الإسباني إيمريك لابورت نجم نادي النصر عن مواجهة العالمي المقبلة أمام استقلال دوشنبة الطاجيكي، وما يحتاجه الفريق في اللقاء وخلال مواجهات البطولة بشكل عام حتى ينجح في تحقيق اللقب.

تصريحات لابورت مدافع النصر عن لقاء استقلال دوشنبة

وقال لابورت مدافع النصر: "مباراة غدًا مهمة جدًا، نريد أن نكمل في رتم الانتصارات ونتمنى ان نكون مستعدين من اجل ذلك".

أضاف إيمريك لابورت: "نريد أن نصل إلى أبعد نقطة في هذة البطولة، بجديه كبيرة وبعمل متواصل سنحارب في هذة البطولة وباجتهاد الجميع".

تابع مدافع النصر: "مثل ما قلت مسبقًا نحن ندخل المباريات دائمًا بروح الانتصار، حققنا الانتصار في اول مواجهة وغدًا مواجهة أخرى على أرضنا وبين جماهيرنا، هدفنا دائمًا حصد النقاط والصدارة".

اختتم مدافع النصر تصريحاته بتوجه رسالة لجماهير العالمي ووعدهم بتقديم أفضل ما لدينا غدًا ودائمًا ما نحتاج دعمهم وحضورهم، غدًا ودائمًا.

من المقرر ان تقام مباراة النصر امام فريق استلال دوشنبة الإيراني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود، ويحتاج العالمي لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على برسبوليس في الجولة الماضية.