السيسي: نعمل من أجل الوطن ورفعته

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، قائلا: "شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم لقد كانت أوقات طيبة ومثمرة تلك التي قضيناها معا على مدار الأيام الماضية، ونحن نسرد حكاية الوطن الذى نعمل من أجله جميعا وواجهنا من أجل رفعته التحديات وحققنا له بفضل الله الإنجازات".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر “حكاية وطن”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أول أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

إنجازات الدولة المصرية

وقد شهد المؤتمر استعراضا لإنجازات الدولة المصرية على مدار تسعة سنوات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث شهدت الجلسة الأولى التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

جلسات اليوم الثاني

كما شهد اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن التركيز على المشروعات القومية والبنية التحتية) و(الأمن المائي والغذائي) بمشاركة الدكتور على مصيلحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

جلسات اليوم الثالث

فيما يشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين والاخير عقد ثلاثة جلسات الاولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي و الثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

تفعيل المشاركة المجتمعية

ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.