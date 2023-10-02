الإحصائيات ترجح كفة اَرسنال قبل مواجهة لانس بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريقا آرسنال الإنجليزي ولانس الفرنسي مساء غدا، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب بوليرت ديليليس، ضمن منافسات الجولة الثانية في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مباراة آرسنال ولانس

وترصد الوفد إليكم تاريخ لقاءات الفريقين بمختلف البطولات، إذ جمعهما 6 مواجهات سابقة تمكن المدفعجية من تحقيق الفوز فى 2 لقاء، ولقي الهزيمة مباراة وحيدة، وحسم التعادل بينهما 3 مباريات.

يدخل المدفعجية مباراة الغد أمام لانس الفرنسي محتلا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يقع لانس في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع إشبيلية صاحب المركز الثالث ويتذيل الترتيب فريق بي إس أيندهوفن الهولندي بلا نقاط.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة آرسنال ولانس في تمام الساعة العاشرة مساء الغد بدوري الأبطال.