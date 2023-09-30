آرسنال يضرب بورنموث بهدفين في الشوط الأول

يتقدم آرسنال على نظيره بورنموث بهدفين نظيفين بالشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخير في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز بوكايو ساكا لاعب آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 17، قبل أن يضيف النرويجي مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 44 عبر ركلة جزاء.

يتواجد محمد النني لاعب آرسنال على مقاعد بدلاء الجانرز، بعد تعافيه من الإصابة التي لاحقته في الفترة الماضية.

تشكيل آرسنال:

في حراسة المرمى: رايا.

في الدفاع: بنجامين بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

في خط الوسط: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد.

في الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، نيكيتاه.

فيما شهدت مقاعد البدلاء لفريق آرسنال تواجد محمد النني وبجواره جورجينيو، ورامسدل، فابيو فييرا، جاكوب كيوير، تومياسو، إيميل سيمث رو، نيلسون، تروساد.

فيما جاء تشكيل بورنموث ضد آرسنال:





في حراسة المرمى: نيتو.

في الدفاع: ماكس أرونز، زابارنيي، ماركوس سينيسي، ميلوس كيركيز.

في الوسط: فيليب بيلينج، لويس كوك، راين كريستي، ماركوس تافارينيه.

في الهجوم: دومينيك سولانكي، جاستن كاليفرت.

ترتيب آرسنال وبورنموث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

يحتل آرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه النني المركز السادس برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.