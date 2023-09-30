السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النني ظل على مقاعد البدلاء

آرسنال يمزق شباك بورنموث برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال

أنتصر آرسنال على نظيره بورنموث برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز بوكايو ساكا لاعب آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 17 قبل أن يضيف مارتن أوديجارد الهدف الثاني عبر ركلة جزاء، ليتقدم آرسنال بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

اوديجارد وساكا لاعبي آرسنال



وفي الشوط الثاني، أحرز الألماني كاي هافيرتز لاعب آرسنال الهدف الثالث في الدقيقة 53 ، قبل أن يضيف بنجامين وايت الهدف الرابع في الدقيقة 90،  لينتهي اللقاء برباعية نظيفة لصالح المدفعجية خارج الديار.

وظل محمد النني لاعب آرسنال على مقاعد بدلاء المدفعجية ولم يشرك المدرب مايكل أرتيتا المدير الفني للجانرز، اللاعب الدولي المصري، وفضل إبقاءه.

بتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 17 نقطة في وصافة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف السيتي الذي سقط أمام ولفرهامبتون بهدفين لهدف، فيما يظل بورنموث في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.
 

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