البكتيريا المعوية.. أشهر أعراضها وعوامل الخطر

يحدث فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة (SIBO) عندما تكون هناك زيادة غير طبيعية في إجمالي عدد البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، وخاصة أنواع البكتيريا التي لا توجد عادة في ذلك الجزء من الجهاز الهضمي، وتسمى هذه الحالة أحيانًا بمتلازمة الحلقة العمياء.

يحدث فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة (SIBO) عادة عندما تؤدي الظروف مثل الجراحة، أو المرض إلى إبطاء مرور الطعام والفضلات في الجهاز الهضمي، مما يخلق أرضًا خصبة للبكتيريا، وغالبًا ما تسبب البكتيريا الزائدة الإسهال وقد تسبب فقدان الوزن وسوء التغذية.

في حين أن فرط نمو البكتيريا (SIBO) غالبًا ما يكون أحد مضاعفات جراحة المعدة (البطن)، إلا أن هذه الحالة يمكن أن تنتج أيضًا عن مشاكل هيكلية وبعض الأمراض في بعض الأحيان تكون هناك حاجة لعملية جراحية لتصحيح المشكلة، ولكن المضادات الحيوية هي العلاج الأكثر شيوعًا.

أعراض البكتيريا المعوية:

تتضمن علامات البكتيريا المعوية غالبًا ما يلي:

فقدان الشهية

وجع بطن

غثيان

الانتفاخ

شعور غير مريح بالامتلاء بعد تناول الطعام

إسهال

فقدان الوزن غير المقصود

سوء التغذية

عوامل الخطر:

تتضمن العوامل التي تزيد من خطر إصابتك بـ SIBO ما يلي:

جراحة المعدة للسمنة أو القرحة

خلل بنيوي في الأمعاء الدقيقة

إصابة في الأمعاء الدقيقة

ممر غير طبيعي (ناسور) بين جزأين من الأمعاء

مرض كرون، سرطان الغدد الليمفاوية المعوية أو تصلب الجلد الذي يصيب الأمعاء الدقيقة

تاريخ العلاج الإشعاعي للبطن

السكري

داء الرتج في الأمعاء الدقيقة

- الالتصاقات الناتجة عن عمليات جراحية سابقة في البطن