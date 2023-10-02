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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

جورج وسوف يتجاوز المليون مشاهدة بـ"نجم عالي"

جورج وسوف
جورج وسوف

تصدرت أحدث أغنيات سلطان الطرب، جورج وسوف، وتحمل اسم “نجم عالي"، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

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جورج وسوف يطرح أغنية "نجم عالي".. فيديو

 

الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت، وتم تسجيلها في بيروت.

وتقول كلماتها:"عشان مش شبهكو

بشد انتباهكو

عشان قلبي طيب بتستغربوني

مالكمش غالي

وانا نجم عالي

ما ينفعش أصلاً في يوم تعرفوني

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

انا تعبت منكو

ومش هبقى منكو

وده عشان قلوبكو

ما فيش فيها خير

انا ما انفعش ليكو

ولا هليق عليكو

من ايمتى الصغير

بيليق عالكبير

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو".

آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف

وأحيا سلطان الطرب، حفلا غنائيا شهر أغسطس الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.


كما طرح جورج وسوف، مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

 

وتم طرح الأغنية على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده.

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