السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

جورج وسوف يطرح أغنية "نجم عالي".. فيديو

جورج وسوف
جورج وسوف

طرح سلطان الطرب، الفنان جورج وسوف، أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان " نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت، وتم تسجيلها في بيروت .

 

وتعد الأغنية الثانية الذى يتعاون فيها الملحن محمد يحيي مع جورج وسوف، بعد نجاح اغنية "صاحى الليل" التي طرحت منذ 3 سنوات وتصدرت وقتها التريند .


يذكر أن الملحن محمد يحيى، تعاون في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى و اليسا وجورج وسوف ولطيفة وغيرهم.


وأحيا سلطان الطرب، حفلا غنائيا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.


كما طرح جورج وسوف، مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

 

وتم طرح الاغنية على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده.

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