حكاية كفاراتسيخليا وسر لقب "كفارادونا"

يعد خفيشا كفاراتسيخليا من مواليد 12 فبراير 2001 لاعب كرة قدم يلعب في مركز الجناح بصفوف فريق نابولي الإيطالي و‌منتخب جورجيا.

مسيرته داخل الملاعب

بدأ مسيرته داخل المستطيل الاخضر رفقة نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، وفي 15 فبراير من 2019 إنتقل كفاراتسخيليا على سبيل الإعارة، ظهر لأول مرة في الدوري الروسي الممتاز وتحديدًا مارس عام 2019 .

خفيشا كفاراتسخيليا

وظهر كفاراتسيخليا فى الملاعب الإيطالية لأول مرة بصفوف فريق نابولى، قادمًا م نادى دينامو باتومى فى صفقة بلغت قيمتها 11.5 مليون يورو.

واطلق جماهير نابولى لقب "كفارادونا" نظرا لتشابه مهارته بالأسطورة الأرجنتينية "دييجو أرماندو مارادونا".

شارك صاحب الـ22 عامًا مع نابولي في43 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز من خلالهما 14 هدفًا وصنع 17 أخرين، فيما ساهم فى التتويج بلقب الدورى الإيطالي بعد غياب دام لأكثر من 30 عامًا.

منتخب جورجيا

خفيشا كفاراتسخيليا

شارك المُلقب بـ "مارادونا"،مع منتخب جورجيا بجميع الفئات السنية بداية من الناشئين، حتى إنضم لصفوف المنتخب الأول عام 2019، ونجح في احراز 3 أهداف ضد مقدونيا الشمالية بهدف لمثله، وضد إسبانيا هدفين مقابل هدف، وأمام اليونان تعادل ايجابي بهدف مقابل هدف، وكان أول ظهور له مع منتخب بلاده في تصفيات اليورو في 2019 أمام جبل طارق.