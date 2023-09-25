أساطير المستحيل الأخضر.. "يوهان كرويف" حكاية الرقم 10 في الثمانينيات

يزخر تاريخ كرة القدم بنجوم أمتعوا الجماهير على مر العصور، وتركوا ورائهم ذكريات وحكايات ستظل شاهدة على إنجازاتهم ومهاراتهم التي لم ولن تنسى مهما طال الزمان,

وتتناول بوابة الوفد في سلسلة من التقارير تاريخ عدد من الاساطير الذين ارتدو القميص رقم 10 وهو القميص الذي يحمل مكانة خاصة في قلوب الجماهير والمشجعين، ونجم اليوم يوهان كرويف الحاصل على الكرة الذهبية ثلاثة أعوام المُلقب بـ"العقل المخطط".

هندريك يوهانس كرويف هولندي الجنسية من مواليد 25 أبريل 1947 المعروف باسم "يوهان كرويف"، فيما يُعتبر من أفضل اللاعبين على مستوى العالم من حيث السرعة والمهارة والتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء.

وقد اختاره بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعب حي في مارس 2004، فيما تنسب إليه فكرة اللعب الشامل نظرًا لانه العقل المخطط وراء انجازات منتخب هولندا لكرة القدم.

كرويف

ألقابه

ـ انتقل في عام 1973 إلى نادي برشلونة الإسباني، وتوج بلقب بطولة الدوري بعد غياب 14 عاما في الموسم الأول مع الفريق الكاتالوني.

ـ توج مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، فيما فاز الأسطورة الهولندية يوهان كرويف بالكرة الذهبية 3 مرات في 1971 ،1973 ، 1974.

ـ توج ببطولة الدوري الهولندي 8 مرات مع أياكس ومرة مع فينورد، بينما توج بالدوري الأسباني مرة واحدة مع برشلونة.

كرويف

ـ حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع أياكس، وكأس هولندا 5 مرات ، بجانب مرة واحدة مع فينورد .

ـ لعب لفرق برشلونة وأياكس أمستردام و فينورد، فيما فاز بكأس ملك إسبانيا مرة واحدة مع الفريق الكاتالوني.

ـ وصل كرويف مع منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم 1974 ولنم يحالفه الحظ بالحصول على المونديال عندما خسر منتخب هولندا أمام ألمانيا الغربية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

كرويف

ـ شارك كرويف في 44 مباراة مع هولندا وسجل من خلالها 33 هدفاً .

ـ قاد برشلونة كمدرب للفوز بالدوري 4 مرات على التوالي 1991 إلى 1994.

اعتزاله

اعتزل كرويف اللعب قبل كأس العالم 1978 بسبب تلقيه تهديداً بالقتل في حالة سفره للأرجنتين. عاد كرويف للعب من جديد عام 1979 وذلك في دوري أمريكا الشمالية قبل أن يعود إلى إسبانيا ثم عاد بعدها إلى ناديه الأصلي أياكس حيث فاز معه بلقبين للدوري قبل أن ينهي مسيرته الرائعة مع فينورد الهولندي عام 1984.

كرويف

مسيرة تدريبية

كما تولى كرويف، بعد اعتزاله ، تدريب برشلونة وقاده للفوز بدوري الأبطال في 1992 وبلقب الدوري الأسباني أربع مرات في الفترة من 1988 حتى 1996 .

وفاته

توفي في 24 مارس 2016 في مدينه برشلونة بعد معاناة مع سرطان الرئة، عن عمر يناهز 68 عاماً بعد معاناة حيث تراجعت في الآونة الأخيرة صحته بشكل ملحوظ.