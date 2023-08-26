حكاية أساطير ارتدوا القميص رقم (10).. ميشيل بلاتيني رابع أعظم الهدافين الفرنسيين

يزخر تاريخ كرة القدم بنجوم أمتعوا الجماهير على مر العصور، وتركوا ورائهم ذكريات وحكايات ستظل شاهدة على إنجازاتهم ومهاراتهم التي لم ولن تنسى مهما طال الزمان,

وتتناول بوابة الوفد في سلسلة من التقارير تاريخ عدد من الاساطير الذين ارتدو القميص رقم 10 وهو القميص الذي يحمل مكانة خاصة في قلوب الجماهير والمشجعين، والبداية مع النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني فى كتابة تاريخًا كبيرًا داخل المستطيل الأخضر، بعد تقديمه مستويات مميزة، وتحقيقه أرقام قياسية خلال مسيرة حافلة بالنجاح طوال مشواره مع الساحرة المستديرة.

ميشيل بلاتيني الأسطورة الفرنسية:

ميشيل بلاتيني هو أحد أفضل صانعى الألعاب فى تاريخ كرة القدم من مواليد 21 يونيو 1955، أحد الأساطير الكروية بمركز خط الوسط، في عصره بجانب امتلاكه مهارات تهديفية أكثر من رائعة وخاصتا تنفيذ الركلات الحرة.

ألقاب بلاتيني

قدم بلاتيني خلال مشواره الكروى أوراق اعتماده بالمستوى المتطور الذى ظل عليه سواء على مستوى المنتخب الفرنسي أو الأندية التى مثلها ولذلك تم منحه لقب "الفارس" ،أو "النيل" وذلك فى عام 1985 وبعدها تم منحه لقب جديد "القائد" " المايسترو" فى عام 1988.

رابع أعظم الهدافين الفرنسيين:

استطاع ميشيل بلاتيني خوض 72 مباراة، سجل 41 هدف، وحمل شارة القيادة خلال مسيرته 49 مرة، فيما يعد رابع أعظم الهدافين الفرنسيين بعد كل من تييري هنري، أوليفيه جيرو وأنطوان غريزمان بعد أحرازه 41 هدف خلال 72 مباراة.

ماذا قال عنه بوبي تشارلتون:

وتحدث بوبي تشارلتون الأسطورة الإنجليزية عن بلاتيني قائلًا:"هذا اللاعب يستطيع دفع الكرة عبر عين الإبرة وينتهي أمرها إلى شباك المرمى".

القميص رقم (10):

مثل ميشيل بلاتيني ثلاثة أندية هم نادي نانسي، سانت أتيان، يوفينتوس بمشواره مع الساحرة المستديرة مرتديا القميص رقم 10 داخل الملاعب بجانب تمثيله للمنتخب الفرنسي" الديوك الفرنسية".

انجازاته:

لعب دورا كبيرا فى تتويج المنتخب الفرنسي بكأس أوروبا لعام 1984، فيما يعد رمزا كبيرا بنادى يوفينتوس الإيطالي، فاز بالكرة الذهبية 3 مرات متتالية لأعوام 1983 ـ 1984 ـ 1985 ضمن تصنيف أفضل 10 لاعبين بالقرن العشرين.

توج بكأس فرنسا 1978 عندما لعب مع نادي نانسي، وحصل على لقب الاتحاد الفرنسي في 1981 عندما لعب مع نادي سانت إتيان، وحقق كأس إيطاليا 1983 عندما لعب مع نادي يوفنتوس، بالاضافة الى الفوز ببطولة أمم أوروبا 1983، والحصول على لقب الاتحاد الإيطالي 1984، بجانب كأس عابر القارات، بالاضافة الى تحقيق كأس بطولة الاتحاد الإيطالي في عام 1986.

اعتزاله:

اعتزل الفرنسي ميشيل بلاتيني كرة القدم في الثمانينيات وتحديدا عام 1987 عن عمر يناهز 32 عامًا، بمقوله شهيره عبر بها عن قرار الاعتزال قائلًأ:"أنني لم أستمتع بكرة القدم الأن".

أجمل أهداف بلاتيني مع منتخب فرنسا

أجمل أهداف بلاتيني مع يوفينتوس الإيطالي