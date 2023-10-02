إخلاء سبيل 40 متهمًا من نيابة أمن الدولة العليا

أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل أربعين متهمًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها بتلك النيابة.

يأتي ذلك في ضوء التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات؛ بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

وفي سياقٍ منفصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهما بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهم آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.

وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسين فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وبحضور الأستاذ حسن أحمد حسن وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.