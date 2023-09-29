راموس يمنح برشلونة صدارة الليجا مؤقتًا

نجح برشلونة في تحقيق الفوز على إشبيلية بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



جاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق مدافع الفريق الأندلسي الجديد سيرجيو راموس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

تفاصيل المباراة

شهد الشوط الأول من مواجهة برشلونة وإشبيلية سيطرة شبه تامة من البارسا على مجريات الشوط، حيث وصلت نسبة الاستحواذ من لاعبي البلوجرانا على الكرة ل 62%، مقابل 38% لصالح الفريق الأندلسي "إشبيلية".

بينما استمرت كتيبة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في الضغط على دفاعات إشبيلية لينجح في تسجيل هدف الفوز عن طريق النيران الصديقة من قبل راموس مدافع إشبيلية الجديد، والذي إنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

بهذه النتيجة، يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 20 نقطى، في انتظار مواجهة ريال مدريد المقبلة، فيما يأتي إشبيلية في المرطز الثاني عشر بترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.

وكان إشبيلية قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند.

الدفاع: سانشيز، لويك بادي، سيرجيو راموس، أدريا بيدروسا.

الوسط: جوان جوردان، جبريل سو.

الوسط الهجومي: لوكاس أوكامبوس، راكيتيتش، إيريك لاميلا.

الهجوم: دودي لوكيباكيو.

فيما بدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، كريستنسن و كوندي.

خط الوسط: جافي، جوندوجان وجواو فيليكس.

الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.