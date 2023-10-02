انطلاق فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته 39

تحت رعاية وزارة السياحة..

تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، والمركز القومي للسينما، انطلقت، مساء أمس، فاعليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط ."



ويشارك في المهرجان العديد من نجوم الفن والنقاد والمخرجين من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، وقد حرصت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية فعاليات هذا المهرجان في إطار حرصها على رعاية الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة حيث تعد الفنون والسنيما والدراما أحد أهم عناصر القوى الناعمة التي تساهم في التعريف بثقافات الشعوب ومد جسور التواصل بينهم، كما تعد أحد أدوات الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، لاسيما إن هذا المهرجان يساهم في إلقاء الضوء على مدينة الأسكندرية سياحياً وفنياً خلال فترة انعقاده، وفرصة لتعريف المشاركين به بالمدينة وما تتمتع به من أماكن سياحية وأثرية.

كما تشارك الهيئة بجناح صغير مزود بالمواد الدعائية التي تستعرض الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والمتميزة التي يتمتع بها.

وسوف يتم توزيع هذه المواد على ضيوف المهرجان الذي يزوره العديد من النجوم والمبدعين من مختلف دول العالم، مما سيعمل على تعريفهم بالمقصد السياحي المصري وإثراء تجربتهم السياحية مما سيكون له بالغ الأثر في دعم الصورة الذهنية لمصر علي مستوى الدول المشاركة في فعاليات المهرجان.

جدير بالذكر أن أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي قاموا باستقبال السادة النجوم من ضيوف المهرجان الذين جاءوا من مختلف دول العالم والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

