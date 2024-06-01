أكاديمية الشروق تحتفل بإنجاز الدكتور رامي عطا صديق

احتفلت أكاديمية الشروق باجتياز الدكتور رامي عطا صديق، رئيس قسم الصحافة، بحوث الترقية إلى درجة أستاذ، ويأتي هذا الإنجاز المميز تتويجًا لجهوده الدؤوبة وإخلاصه في العمل، وإسهاماته القيّمة في مجال الصحافة والإعلام.

وتميز الدكتور صديق خلال مسيرته الأكاديمية والمهنية بكفاءة عالية وخبرات واسعة، مما جعله مثالاً يُحتذى به للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حدٍ سواء.

وحرص الدكتور رامي على نشر المعرفة وتعزيز البحث العلمي، ونقل خبراته العملية للطلاب، مما جعله رمزًا للإلهام والتوجيه.