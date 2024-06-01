الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1845 عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت ، القضاء على أكثر من 1845 عسكريا أوكرانيا بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان - أوردته وكالة "سبوتنك" - حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية إن "وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وتم صد خمس هجمات في بلدتي ستاريتسا وفولشانسك بمقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 240 عسكريا".

وأضاف البيان أن "وحدات من مجموعة قوات زاباد (الغرب) احتلت مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 450 عسكريا"، منوهة إلى أن "وحدات مجموعة قوات يوغ (الجنوب) حسنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر العدو أكثر من 660 جنديا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "مجموعة قوات تسنتر (المركز) صدت 6 هجمات أوكرانية مضادة وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 330 عسكريا".لافتة إلى أن "وحدات مجموعة قوات فوستوك (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، كما هزمت فرق من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات أوكرانية وفقد العدو ما يصل إلى 45 عسكريا".

الرئيس الإندونيسي المنتخب يعرب عن استعداد بلاده إرسال جنود حفظ سلام إلى غزة

أعلن الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو أن بلاده على استعداد، إذا تطلب الأمر، لإرسال جنود حفظ سلام لتطبيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقال برابوو - في كلمته خلال حوار (شانغريلا) الذي يعقد في سنغافورة حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم السبت "مستعدون للمساهمة في قوات حفظ سلام، إذا طلبت الأمم المتحدة واحتاجت ذلك، للحفاظ على وقف محتمل لإطلاق النار ومراقبته وتوفير الحماية والأمن لجميع الأطراف."

ووصف الرئيس الإندونيسي المنتخب، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة البلاد في شهر أكتوبر المقبل، خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة والمكونة من ثلاثة مراحل بأنها "خطوة على الطريق الصحيح".

وأشار برابوو، الجنرال السابق بالقوات الخاصة ووزير الدفاع الحالي، إلى أن الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو كلفه بالإعلان عن استعداد جاكرتا استقبال وعلاج ما يصل إلى ألف مريض من قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإجراء تحقيق شامل في الكارثة الإنسانية في منطقة "رفح" بقطاع غزة وإيجاد حل عادل للصراع.

يشار إلى أن المنتدى الأمني الآسيوي الكبير "حوار شانغريلا" الذي يجمع كبار مسؤولي الدفاع من مختلف أنحاء العالم قد انطلق أمس /الجمعة/ في سنغافورة ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد الأحد.