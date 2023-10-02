علماء الأوقاف: الدين فن صناعة الحياة وليس الموت

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد 1 أكتوبر 2023م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "حفظ الدين من الكليات الست"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"، ويقول سبحانه: "أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ"، ويقول سبحانه: "وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ"، على أن مهمة الأنبياء والرسل والأديان هي الإصلاح، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، والدين الحقيقي هو فن صناعة الحياة، وليس فن صناعة الموت، وهو فن صناعة السعادة لا الشقاء، ألم يقل الحق سبحانه وتعالى مخاطبًا نبيه (صلى الله عليه وسلم): "طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى"، أي ما جاء القرآن الكريم ولا جاءت السنة النبوية المطهرة، ولا جاء الوحي الشريف لشقاء الناس، وأن الإيمان يحجز صاحبه عن الموبقات.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا عمرو بن العاص ( رضي الله عنه).‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشاب التائب.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها).

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهداء.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنشية.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العباسي.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي رحيم.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي ناصر.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد خليفة.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة والمغفرة.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنشاوي.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي بشر الشيخ.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العسال.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأمل بالخارجة.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أحمد أبو الخير.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحروسة.

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد شرف الدين.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي كمال الدين.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير أدريجة.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أم غرباب.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.