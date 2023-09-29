الأوقاف بالفيوم تواصل افتتاح المساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد

شهدت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، اليوم افتتاح مسجد المجانة البحرية في إطار خطة وزارة الأوقاف بإعادة إحلال وتجديد بيوت الله.

جاء ذلك بحضور الشيخ علاء محمود مدير شئون الإدارات بالمديرية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارات والشخصيات التنفيذية والشعبية والأهالي.

وقام وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم وبحضور الشيخ حسين عويس مدير إدارة أوقاف طامية أول بافتتاح المسجد، وذلك عقب الإنتهاء من إعادة الإحلال والتجديد بمسجد المجانة البحرية بقرية المظاطلي التابعة لمركز طامية، واداء الصلاة مع إلتزام المصلين بالاجراءات الإحترازية التى أوصت بها الوزارة أثناء افتتاح المساجد.

مظاهر رحمة النبي بأمته.. خطبة الجمعة اليوم خلال الافتتاح

وألقى وكيل الوزارة خطبة الجمعة حول مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وجاء في نصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالضعفاء وذوي الهمم واليتامى والمساكين، يوصي برحمتهم وإكرامهم، ويسعى في قضاء حوائجهم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم): (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقَرْ كَبِيرَنَا) ، ويقول (عليه الصلاة والسلام) لمن جاءه يشكو قساوة قلبه: (أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ (صلى الله عليه وسلم): (ارْحَمِ الْيَتِيمَ ، وَامْسَحْ رَأسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُلَيِّنُ قَلْبَكَ، وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ)، ويقول سيدنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: "كان النبي (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يأنفُ أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة"، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم وكان ضريرا مؤذنا له، واستخلفه على المدينة ليصلي بالناس»، بالإضافة إلى الحديث حول نعمة الأمن، فقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة الأمن عناية بالغة، فقد امتن الله عز وجل على عبادة في كتابه الكريم بنعمة الأمن، والقرآن الكريم يربط بين الأمن والإيمان والحفاظ على هذه النعمة وعدم جحودها أو انكارها، أو نكرانها أو الخروج على مقتضيات الحفاظ عليها، ومن أهم النعم التي يجب علينا الحفاظ عليها نعمة الأمن في الأوطان، فإذا ضاع الوطن فلا أمن ولا أمان، والحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وأشار وكيل الوزارة خلال الافتتاح الى الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، مؤكدا أن الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، وأن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة.

وأوضح "الشيمي" أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله مبنى ومعنى، وذلك بالجهود الذاتية من الأهالي وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود الذاتية من اهالى القرى والمشاركات المجتمعية من الدول العربية الشقيقة التي تساهم فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والإستفاده من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد.