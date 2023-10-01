الأوقاف: 48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي حول "أحكام الزكاة"

أقيمت مساء السبت 30/ 9/ 2023م، بعد صلاة المغرب: "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي"، وعددها (48) ندوة، حول موضوع: "أحكام الزكاة".

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك على النحو التالي

في مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوة بمسجد جبر الغربي.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوة بمسجد المنشاوي.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوة بمسجد الحصري، ومسجد مصطفى محمود، ومسجد الصباح.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوة بمسجد السيدة نفيسة، ومسجد القدس، ومسجد شريف، ومسجد النور، ومسجد نوري خطاب، ومسجد المقطم، ومسجد الغوري، وسيدنا عمرو بن العاص، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد مولانا الإمام الحسين، ومسجد عمر بن الخطاب ، ومسجد الرحمن، ومسجد المهدي، ومسجد السيدة جويرية.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت الندوة بمسجد العمري، ومسجد الجامع.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت الندوة بمسجد القروعة.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت الندوة بمسجد النفيس.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوة بمسجد المدينة المنورة.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت الندوة بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت الندوة بمسجد النصر.



وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت الندوة بمسجد سعودي.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت الندوة بمسجد القهوجي.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت الندوة بمسجد صالح سليم.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت الندوة بمسجد البساتين الكبير.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت الندوة بمسجد الفتح، ومسجد البرهامي.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوة بمسجد أسامة البكري.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوة بمسجد سيدي خميس، ومسجد الغربي.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت الندوة بمسجد الزهراء.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت الندوة بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت الندوة بمسجد العرب.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوة بمسجد رمضان شحاته، ومسجد شرق المدينة.



وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت الندوة بمسجد التحرير، ومسجد الحمد.

وفي مديرية أوقاف الاسماعيلية أقيمت الندوة بمسجد التوحيد.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت الندوة بمسجد مجمع مكة، ومسجد بدر.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت الندوة بمسجد مصطفى كامل.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوة بمسجد الرضوان.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت الندوة بمسجد النور.