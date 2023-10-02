نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يكرم عميد طب بنات بأسيوط السابق

شهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي اليوم حفل استقبال الطالبات الجدد والقدامى بكلية الطب بنات أزهر أسيوط والذى نظمته الكلية برئاسة الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بنين والمشرف على كلية الطب بنات والدكتورة مني عبدالمجيد وكيلة الكلية وبحضور الدكتور عصام الدين محمد عميد الكلية السابق والدكتور وائل جاد الرب عميد معهد التمريض، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأعضاء مكتب رعاية الشباب.

ورحب نائب رئيس جامعة الازهر للوجة القبلي بالطالبات الجدد والقدامى، ناقلا لهن تحيات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر، متمنيا لهن عاماً دراسياً موفقاً وحياة جامعية زاخرة بتحصيل العلوم وممارسة الأنشطة الطلابية التي تدعمها الجامعة، مناشداً الطالبات بضرورة الالتزام بالقواعد الجامعية والحرص على الاجتهاد والتفوق والبحث عن المعلومات المفيدة فى صقل الشخصية العلمية التي يحتاج إليها الطالب.

كما قام نائب رئيس جامعة الازهر للوجة القبلي بتكريم الدكتور عصام الدين محمد عميد كلية طب بنات الازهر باسيوط السابق وذلك لإنتهاء مدة عمادته للكلية، موجهاً لسيادته الشكر والتقدير لجهوده الكبيرة فى تطوير الكلية، حيث تم افتتاح قاعة تحمل اسمه تقديرا وامتنانا لتفانيه فى خدمة الكلية، داعيا المولى عز وجل التوفيق له دوام التوفيق والنجاح.

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